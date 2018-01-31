LAÜ’den çıkış yok: 67-64

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 8’nci haftanın kapanış maçında Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) konuk ettiği lig lideri Yakın Doğu Üniversitesi’ni (YDÜ) 67-64’lük skorla mağlup ederek rakibine bu sezonki ikinci mağlubiyetini yaşattı. LAÜ bu galibiyetle iç sahada oynadığı dördüncü karşılaşmasını da galibiyetle noktalayarak zor bir deplasman olduğunu gösterdi.

Karşılaşmada LAÜ’den 6 isim skora katkı yaparken takım adına en skorer isim 17 sayı ile oynayan Ben Lawson oldu. YDÜ’den Nenad Misanovic 20 sayı ile oynayarak maçın en skorer ismi olurken, Mandic 14 sayılık bir performans sergiledi.

SALON: LAÜ Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Salih Işık, Burak Pehlivan

LAÜ: Jovante Douglas (11), Doğukan Nilancı, Mehmet Ali Erenay, Kemal Sanıvar (5), Mustafa Kılıçaslan, Doğukan Demirman (12), Hasan Kasap (2), Aytaç Çavuş, Ben Lawson (17), Onat Serin, Berk Argın, Nemanaja (13)

YDÜ: Alp Kıvanç Rıza, Leshard Anderson (11), Arif Yılmabaşar (1), Halil Kuturza (5), Vucasin Mandic (14), Sercem İnancı (2), Berkem Dikengil, Ahmet Dağer (4), Arda Ustaoğlu, Nenad Misanovic (20), Görkem Özbilen

PERİYOTLAR: 19-11, 30-24 (11-13), 46-42 (16-18), 67-64 (21-12)