LAÜ’de “Öfke Yönetimi” atölye çalışması düzenlendi

-Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından “Öfke Yönetimi” konulu atölye çalışması düzenlendi. Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun gerçekleştirdiği çalışmada, mesleği aileye yönelik faaliyetler olan, bu mesleklerin eğitimini tamamlayan ve devam eden katılımcılar öfke ve öfke kontrolünün yönetimi hakkında bilgiler aldılar.

Hablemitoğlu öfkeyi; engelleme, saldırıya uğrama, tehdit edilme, yoksun bırakma, kısıtlama gibi durumlarda hissedilen ve genellikle neden olan duruma ya da kişiye yönelik saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen yoğun olumsuz duygu şeklinde tanımladı. Hablemitoğlu öfke yönetmenin amacını ise, insanın öfke duygusunu saldırgan davranışlara dönüştürmeden, kendisine ve çevresine zarar vermeden doğru olarak ifade etme becerisini kazanabilmesi şeklinde açıkladı.

Öfkenin aktarımında kişinin çevreye zarar vermesini engellemek amaçlandı

Çalışmanın amacı hakkında bilgiler veren Hablemitoğlu, “Katılımcıların öfke duygusunun nedenlerini anlamaları, öfke yönetimi tekniklerini tartışarak öfke duygusunun ifadesinde ve kontrolünde davranış değişimi ihtiyacını fark etmeleri hedeflenmektedir. Bu süreçte, hem kişilerin kendi kişisel özelliklerini, hem çevresel özellikleri fark edip, kendilerini kontrol etmede teknik bilgi kazanmaları sağlanır” dedi. Hablemitoğlu, atölye çalışmasında amaçlarının öfkeyi tamamen yok etmek olmadığını, öfkenin aktarımında kişinin çevreye zarar vermesini engellemek, önemli olan sinir ile öfkenin saldırgan davranışlara ve kine dönüşmesini önlemek olduğunu belirtti.

Eğitimin içeriğinden bahseden Hablemitoğlu, öfkenin nedenleri ve kaynakları, öfkenin sağlığa etkileri, kontrol edilemeyen öfkenin sonuçları ve öfke yönetimi teknikleri konularının ele alındığını ve çalışmanın sonucunda, öfke duygusunun kontrol edilebilmesine dair gençlerin farkındalık kazanmasının sağlandığını ifade etti.