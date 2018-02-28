LAÜ’de “Kıbrıs Kültür Gecesi”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi oryantasyon haftası çerçevesinde “Kıbrıs Kültür Gecesi” ve “Kuzey Kıbrıs’ı Tanıyalım Gezileri” gerçekleştirildi. LAÜ’de düzenlenen gecede çeşitli etkinlikler yer aldı. Oryantasyon programı kapsamında gerçekleştirilen Kıbrıs Kültür Gecesi, yeni kayıtlı öğrencilere üniversiteye uyum sağlama, Kıbrıs kültürü hakkında bilgi edinme ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıma fırsatı sundu.