LAÜ’de Kenyalı öğrenciler kültürel etkinlik düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından “Kenya Kültür Günü” etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, LAÜ Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanları ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte Kenya’nın tarihçesi, doğal güzellikleri, turizmi konularında sinevizyon gösterimi ve genel bilgilendirme yapılarak günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Programın ikinci bölümü öğrenciler tarafından hazırlanan Kenya yemeklerinin tadılması ile devam etti. Etkinlikte, öğrenciler yöresel dans gösterileri sunarak, kültürlerini tanıtma fırsatı yakaladılar. Kenya’nın sevilen sanatçılarına ait müzikler dinleyerek eğlenceli vakit geçirme imkanı bulan öğrenciler, ülkelerine ait kültürel paylaşımlarda bulunup ve arkadaşları ile kaynaşma imkanı sağlayan etkinlikten son derece memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.



