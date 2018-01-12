LAÜ’de gerginlik! 5 kişi tutuklandı!

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde dün akşam saatlerinde iki grup öğrenci arasında başlayan gerginlik büyüdü, bazı öğrenciler tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında bölgede yapılan aramalar sonucu, araçlarında tecavüzi alet (sopa vb.) bulunan toplam beş kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Kampus içerisinde öğle saatlerinde yeniden başladığı öğrenilen kavga sonucunda bazı arabaların camlarının kırıldığı ve hasara uğratıldığı kaydedildi.

Okuldaki gerginliğin halen sürdüğü öğrenilirken, polisin bölgede ve kampus içerisinde geniş güvenlik önemli aldığı belirtildi.

Öte yandan okuldaki tüm güvenlik görevlilerinin de görev başına çağrıldığı ifade edildi.

İki kişi darp edildi, 3 araç hasar gördü, 5 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada iki grup arkasında çıkan kavgada iki kişinin darp edildiği, kavga esnasında atılan taşlar sonucu 3 aracın ise hasara uğratıldığı belirtildi.

Bölgede geniş güvenlik önemleri alındığını belirten polis, soruşturma kapsamında bölgede yapılan aramalar sonucu, araçlarında tecavüzi alet (sopa vb.) bulunan toplam beş kişinin tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“KASTİ HASAR, DARP, TECAVÜZİ ALET TAŞIMAK

12.10.2018 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gemikonağı’nda iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi darp edilmiştir. Kavga esnasında atılan taşlar sonucu 3 araç ise hasara uğratılmıştır.

Soruşturma kapsamında bölgede yapılan aramalar sonucu, araçlarında tecavüzi alet (sopa vb.) bulunan toplam beş kişi tutuklanmıştır. Bölgede geniş çaplı polisiye tedbirler alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.”