LAÜ’de “Dünyada ve Türkiye’de kahve kültürü” konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi Kulübü tarafından “Dünyada ve Türkiye’de Kahve Kültürü” konulu konferans gerçekleştirildi. LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Nestlé Beslenme, Sağlık ve İyi Yaşam Müdürü & Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ve Nestlé ARGE Mühendisi Beyza Hunutlu konuşmacı olarak katıldılar. Konuşmacılar, “Kahve, Beslenme ve Sağlık” ve “Mutfak Ürünleri Teknolojisi ve Üretim Süreçleri” konularında sunum yapıp, katılımcılara bilgi verdiler.

Sunumuna video gösterimi ile başlayan Sarı, kahvenin uzun yıllardan beri hayatın bir parçası, sudan sonra en fazla tüketilen içecek ve kahve üzerinde çok fazla bilimsel çalışmanın olduğunu dile getirdi. Sarı, kahveyi tanıtmaya yönelik bilgiler vererek, kahvenin her mevsim yeşil kalan, yapraklarını koruyan odunsu bir bitkiden meydana geldiğini ve Etiyopya kökenli bir bitki olduğunu söyledi. Sarı, kahvenin Arabica ve Robusta adında 2 tür kahve çekirdeğinden meydana geldiğini söyleyerek, Arabica’nın daha geniş yapraklı, Robusta’nın ise, yukarı doğru uzayan yapraklara sahip bir bitki olduğunu dile getirdi. Kahve yapımında kullanılan bu bitkilerin tat ve doku oluşturmada farklı özelliklere sahip olduğunu ifade eden Sarı, bu bitkilerin yağış alan yerde yetiştiğini, kahve çekirdeklerinin iyi yetişebilmesi için bol su alması ve yetiştikleri bölgelerde don olayının gerçekleşmemesi gerektiğini söyledi.