LAÜ’de bir akreditasyon başarısı daha

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) eğitim kalitesinin uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından belgelenmesi olan akreditasyonlar noktasında bir başarı daha elde etti. Başarılar elde etmeye devam ediyor.

LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü EPDAD tarafından akredite edildi.

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tescil edilen ulusal akreditasyon kuruluşlarından Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurumu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yaptığı başvuruyu değerlendirerek, üniversitenin ilgili programının akredite edilmesi kararını aldı.

EPDAD Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü 7 başlık altında değerlendi…

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, akreditasyon süreci ile ilgili bilgiler verdi. Ataman, EPDAD yöneticileri tarafından LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün özdeğerlendirme raporunun 7 başlık altında değerlendirildiğini belirtti ve başlıkları söyle sıraladı;

1. Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

2. Öğretim elemanları

3. Öğrenciler

4. Fakülte-Okul İşbirliği

5. Tesisler, Kütüphane ve Donanım

6. Yönetim

7. Kalite güvencesi

Ataman “bu yedi başlık altında hazırlanan rapor sonucunda heyet Şubat ayında fakültemizi ziyaret ederek hazırlanan dosyalardaki dökümanları incelemiş, alan ve meslek bilgisi derslerimizi izlemiş, öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerini staj okullarında gözledikten sonra üniversitemiz kampüsünde incelemeler yapmış, öğrenciye sunulan alt yapı hizmetleri ile donanımları görmüş ve Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi(ÖÇEM) ziyaretleriyle erken müdahale ve erken eğitimle kamuya öğretmen adaylarıyla verilen eğitim ve öğretim hizmetlerini gözlemlemişlerdir”dedi. Ataman, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne çok başarılı geçen akreditasyon denetimi sonucunda 3 yıl süreyle uluslararası akreditasyon belgesi verildiğini açıkladı.

Ataman “Bu süreçte emeği geçen başta rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Fakülte dekanımız Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve tüm Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü öğretim elemanları ve asistanlarını kutluyoruz” dedi.

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Oğuz Karakartal ise yaptığı açıklamada “ Lefke Avrupa Üniversitesi zengin bir akademisyen kadrosuna sahiptir. Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültemiz’in, özel ve hayati bir alan sayılan Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nün Türkiye EPDAD akreditasyonunu almış olması, Üniversitemiz ile Eğitim Fakültemiz’in kalitesinin bir göstergesi olmuştur” dedi.