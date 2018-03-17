LAÜ’de “ 2. Geleneksel Yerli Ürünler ile Sağlıklı Yaşam” günleri başladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “2. Geleneksel Yerli Ürünler ile Sağlıklı Yaşam” günleri çerçevesinde öğrencilerin yerel ürünlere ilgisini arttırmak amacıyla düzenlenen yerli ürünler şenliği, LAÜ Plaza Alanı ve Sağlık Fakültesi çim alanında gerçekleştirildi.

Şenlik kapsamında üniversitenin Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yetiştirilen narenciye ürünlerinden, Washington portakalı, greyfurt ve mandalinanın dağıtımı yapılarak, ayrıca Gastronomi Bölümü öğrencileri tarafından ürünlerin taze sıkılmış suları öğrencilere ikram edildi.