KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyükler liginde ilk hafta dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Salı akşamı YDÜ erkek takımı ile Yeni Erenköy kadın takımlarının galip gelmesinin ardından dün akşam kadınlarda Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), erkeklerde Mağusa Belediyesi Çamlık Spor sezona galibiyetle başladı.

İlk günün galipleri Y.Erenköy ve YDÜ

Büyükler liginde ilk mücadele Salı akşamı başlarken Yeni Erenköy BVK, Yakın Doğu Üniversitesi kadın takımını konuk etti. Erenköy Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden Y. Erenköy lige galibiyetle başladı. Bu karşılaşmanın ardından büyük erkeklerde Yeni Erenköy ile YDÜ karşılaştı. YDÜ rakibini 3-0 yendi.

LAÜ ve Çamlık galibiyetle başladı

Büyükler liglerine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda günün ilk mücadelesinde Vakıflar ile LAÜ kadın takımları karşılaştı. LAÜ rakibini 3-0 yenerek lige rahat bir galibiyet alarak başladı. Bu karşılaşmanın ardından Vakıflar ile Çamlık Spor erkek takımları karşı karşıya geldi. Parke zeminden galibiyetle ayrılan taraf 3-0’lık skorla Çamlık Spor oldu.