LAÜ öğrencilerinden topluma hizmet projeleri

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tarafından “Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri”nin sergisi açıldı. LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Fakültesi Fuayesi’nde düzenlenen sergi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özcan Palavan tarafından yürütüldü.

Topluma Hizmet Uygulamaları öğrencilerin toplumsal duyarlılığını ve farkındalığını arttırır

Palavan, Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında öğrencilerin toplumsal duyarlılığını ve farkındalığını arttırmak amacıyla birçok projeler yaptıklarını belirtti. Öğrencilerin projeleri kapsamında düzenlenen "Toplumla El Ele" temalı sergide bu güzel çalışmaların örneklerinin görülmekte olduğunu dile getiren Palavan, bu çalışmalarda Yeşilyurt, Aydınköy, Yedidalga, Doğancı ve Lefke İstiklal ilkokullarında bahçe düzenleme, çiçek ekimi, yeni oyun alanı şablonları çizimi işleri yapılarak, çocuklar için daha güzel bir okul bahçesi oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldı

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ile Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi'nde de benzer çalışmalar yapıldığını belirten Palavan, ilkokul öğrencilerine beceri kazandırma konusunda da "Satranç Öğreniyorum" ve masa tenisi öğretimi için "Spora Teşvik" projelerinin geliştirildiğini söyledi. Kitap okumayı teşvik etmek için "Durma Sen de Oku!" diyerek otobüs duraklarına kitaplıklar yerleştirdiklerini ve her hafta düzenli olarak duraklarda kitap okuma çalışmaları yaparak kitap okumanın teşvik edilmeye çalışıldığını vurgulayan Palavan, ayrıca SOS Çocuk Köyü'nde bulunan çocuklara da kitap okumayı sevdirmek için "Masal Kütüphanesi"nin oluşturulduğunu belirtti.

“Dönüştür Hayat Ver" projesi ile çevre duyarlılığına dikkat çekildi

Palavan, çevreye duyarlılık projesi olarak geri dönüşüm konusunda "Dönüştür Hayat Ver" adlı çalışma ile atık maddeleri (eski tekerlek, damacana, meyve sebze kasaları gibi) değerlendirerek, hayvanlar için barınak sağlandığını ve ayrıca Lösemili çocuklar ve kanser hastaları için de kermesler düzenleyerek yardımlar toplandığını ifade ederek, ilgili ders kapsamında neler yapılabildiğinin ortaya konulduğunu ve neler yapılabileceğine de ışık tutulduğunu söyledi.