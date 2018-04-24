LAÜ öğrencilerinden duyarlı davranış örneği

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Kulübü öğrencileri tarafından danışman hocaları Yrd. Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu Okumuşoğlu öncülüğünde Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü iş birliği ile Cengiz Topel Hastanesi’nde çocuk hasta oyun odası düzenlenmesine destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

LAÜ Plaza Alanı’nda gerçekleşen kermes hakkında bilgi veren Okumuşoğlu, LAÜ Psikoloji Kulübü öğrencilerinin Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü ile birlikte gerçekleştirilmiş oldukları kermesin tüm gelirinin bölgedeki Cengiz Topel Hastanesi'nde çocuk hasta bölümünde bulunan odanın düzenlenmesi için bağışlandığını söyledi. Okumuşoğlu, böylece hastalığı nedeniyle bazen günlerce hastanede kalmak zorunda olan çocukların oyun ihtiyacını güvenli ve konforlu bir ortamda giderebileceklerini, bunun hasta çocukların psikolojilerine ve iyileşmelerine olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti. Okumuşoğlu, ayrıca LAÜ Psikoloji Kulübü'ndeki öğrencilerin üniversitenin bulunduğu bölge için neler yapabilecekleri arayışlarının sürdüğünü ve gelecekte de benzer sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

LAÜ Psikoloji Kulübü Başkanı Ayşenur Ayyıldız, “Önceliğimiz çocuklar olduğundan Cengiz Topel Hastanesi’nde bir çocuk odasının düzenlenmesi için Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’nden gelen yetkililer ile birlikte bir çalışma yaptık ve toplanan yardımı hastanenin eksikleri için bağışladık” dedi.

Öğrencilerin yaptığı çeşitli ürünlerin satışının gerçekleştiği kermese, LAÜ akademisyenleri, personeli ve öğrencileri destekte bulundu.