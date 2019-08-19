LAÜ öğrencilerinden anlamlı proje

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, Gaziveren Anaokulu’na atık malzemelerden oturma grubu yapıldı.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa yapılan etkinlikler ile öğrencilerin akademik yönlerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışını benimsemiş bireyler olarak yetişmelerinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Çağanağa: “Yeni nesillerin tasarruf ve çevre bilincine sahip bireyler olarak sonraki nesilleri eğitmeleri hedefleniyor”

Çağanağa tasarlanan her proje ile önce bir tema belirlediklerini ve bu temalar çerçevesinde ihtiyacı karşılamaya çalıştıklarını, paletten oturma grubu projesinde geri dönüşüm temasını ele aldıklarını ve Gaziveren Anaokulu’nun okul bahçesi için bir oturma grubuna ihtiyaçları olduğununun belirtilmesi ile başlayan proje hazırlama sürecinin inşaatlardan atık paletlerin temin edilmesi ile gerçekleştiğini dile getirdi.

Gaziveren Anaokulu Müdürü Nadir Denizer paletlerden yapılan oturma gruplarının öğrencilerin, öğretmenlerin ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra büyük ilgi gördüğünü belirtti. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa ise Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin akademik başarılarının yanısıra çevreye duyarlı bireyler olmalarının ve yaşadıkları topluma katkı sağlamak için üniversite olarak her türlü imkânın sağlandığını, yeni nesillerin tasarruf ve çevre bilincine sahip bireyler olarak sonraki nesilleri eğitmelerinin hedeflendiğini söyledi.