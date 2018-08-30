LAÜ Mezunları Buluşuyor

Kıbrıs Bilim Vakfı tarafından kurulan ve 1990 yılında faaliyete geçen bir vakıf üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesi, kuruluşundan bugüne çağdaş ve vizyon sahibi 11.000’in üzerinde mezun verdi. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki mezunlar, üniversite tarafından düzenlenen “LAÜ Mezunlar Buluşması” organizasyonu kapsamında ülkemizde bir araya geliyor.

Birçok farklı ülkede LAÜ’yü temsil eden çok sayıda mezun, 15 Eylül tarihinde bir araya gelmek için hazırlanıyor. Eğitimde 28. yılını tamamlayan LAÜ, böylesi bir organizasyon ile birçok LAÜ’lü mezunu bir araya getirecek.

Program çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’ta yüksekögretim sektöründe değişime ve gelişime öncülük eden Lefke Avrupa Üniversitesin, son yıllarda yaşamış olduğu hızlı gelişim süreçleri mezunlarla paylaşılacak. Ayrca dünyanın dört bir yanında farklı uzmanlık alanlarında kariyer yapmış LAÜ mezunlarını bir araya getirerek, aralarındaki iletişim ve işbirliğinin artırılması ve varolan iletişimin sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.