LAÜ kazandı, beklemeye başladı: 90-72

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi'nde 14. haftasında Lefke Avrupa Üniversitesi konuk ettiği Girne Amerikan Üniversitesi'ni mağlup ederek liderlik iddiasını son haftaya taşıdı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi'nde 14. hafta Lefke Avrupa Üniversitesi - Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşması ile başladı. Rakibini 90-72 mağlup eden LAÜ puanını 23 puana yükselterek liderlik için iddiasını son haftaya taşıdı.

17-18, 48-30, 68-53 ve 90-72'lik periyotlarla oynanan karşılaşmada GAÜ'den Emek Çetinaslan 26 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. LAÜ'den 9 isim skora katkı yaparken takımın en skorer ismi 17 sayı ile oynayan Jovante Douglas oldu.

SALON: LAÜ Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakçı, Salih Işık, Burak Pehlivan

LAÜ: Jovante Douglas (17), Ersad Muradov, Kemal Sanıvar (12), Doğukan Demirman (11), Hasan Kasap (8), Batuhan Küçükandaç, Hasan L. İçer (2), Aytaç Çavuş (5), Ben Lawson (11), Onat Serin, Berk Argın (11), Nemanja (13)

GAÜ: Batuhan Tüzmen (5), Mehmet Tekyıl, Uraz Şentürk (2), Erdem Tiryakioğlu (2), Gordan Glomazic (18), İbrahim Cansız, Alpay Şerbetçioğlu (10), Berk Karabetça, Kutay Fidansoy, Mustafa Çetin, Arif İleli (9), Emre Çetinaslan (26)

PERİYOTLAR: 17-18, 48-30, 68-53, 90-72