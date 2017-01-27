LAÜ geçit vermedi: 73-64

Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde Mağusa Gelişim Akademisi’ni (MGA) konuk eden Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) rakibini 73-64 mağlup etti. Ligin 10’uncu hafta mücadelesinde iki ekip LAÜ Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan MGA, ilk periyodu 21-18 önde tamamlarken, ikinci periyotta üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 40-34 skor ile girdi. Üçüncü periyotta rakibi karşısında 20-14’lük bir performans sergileyen LAÜ son periyot öncesi skora 54-54 eşitlik getirdi. Son periyotta da rakibine oranla daha iyi bir oyun sergileyen LAÜ parke zeminden 73-64 üstünlükle ayrıldı.

Bedford’un performansı MGA’ya yetmedi

Karşılaşmada MGA’dan Jordan Bedford 42 sayılık bir performans sergileyerek maçın en skorer ismi olsa da oyuncunun sayıları takımına galibiyet için yetmedi. LAÜ’de 30 sayı üreten Knight ise takımının en skorer ismi oldu. Ligde bugün oynanacak YDÜ-GAÜ maçı ile hafta tamamlanacak.

SALON: LAÜ Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakçı, Hatice Ersözlü

LAÜ: Knight (30), Adnan (2), Mehmet Ali, Kemal (6), Benon (1), Aytaç, Filip (7), Hüseyin (6), Onat, Berk (8), Cohadarevic (6), Nevzat (7)

MGA: Bedford (42), Mert (2), Görkem, Hasan (4), Hüseyin (4), Newman (5), Uğur, Emir, H. Debeş (5), Timur, Brown (2), Çetin

PERİYOTLAR

1.Periyot: 18-21

2.Periyot: 16-19 (34-40)

3.Periyot: 20-14 (54-54)

4.Periyot: 19-10 (73-64)