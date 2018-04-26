LAÜ finale yakın: 67-63

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi Play-off yarı final üçüncü maçında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi. LAÜ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı LAÜ karşılaşmanın son bölümlerindeki performansı ile 67-63 kazandı. Serinin ilk iki maçında oluşan 1-1’lik eşitlik sonrası LAÜ seride 2-1 öne geçti. Kazanılmış üç maç esasına göre oynanan yarı finalde LAÜ bu galibiyetle rakibi karşısında finale bir adım daha yaklaşmış oldu.

15-19, 27-35, 45-47 ve 67-63 şeklinde oynanan periyotlarda LAÜ’den Ben Lawson kaydettiği 23 sayı ile hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu. Koopspor’da 17 sayı ile oynayan İrfan Tunçalp takımının en çok sayı kaydeden ismi olarak kayıtlara geçti. LAÜ serinin dördüncü maçını kazanması halinde finalde YDÜ’nün rakibi olacak. Koopspor galip gelirse seri 2-2 olacak ve finale yükselecek ekibi serinin son karşılaşması belirleyecek.

SALON: LAÜ Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Tugay Yazgan, Salih Işık

LAÜ: Doğukan Nişancı, Kemal Sanıvar (4), Doğukan Demirman (9), Hasan Kasap (7), Salim Koşer, Hasan L. İçer, Aytaç Çavuş, Nazım Ced, Ben Lawson (23), Onat Serin (2), Berk Argın (12), Nemanja Manojlovic (10)

KOOP: Kercem İnancı (6), Kaspars Kambala (11), Mehmet Köroğlu, Tayfun Kuyan (3), Kaan Sütçü, Vedat Kayapınar, Andım Eryılmazlar (5), Tyrell Means (9), Derek Williams (12), İrfan Tunçalp (17), Vedat Kaner, Volkan Sel

PERİYOTLAR: 15-19, 27-35 (12-16), 45-47 (18-12), 67-63 (22-16)