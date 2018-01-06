LAÜ evinde güzel: 67-61

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi'nin 4'üncü hafta mücadelesinde Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi'ni konuk etti. Rakibini 67-61'lik skorla mağlup eden LAÜ evinde oynadığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

SALON: LAÜ Spor Salonu

HAKEMLER: Tugay Yazcan, Hatice Ersözlü, Salih Işık

LAÜ: Jovante Douglas, M. Ali Erenay, Kemal Sanıver, Doğukan Demirman, Hasan Kasap, Peter Olisemeka, H. Leyla İçer, Mustafa Kılıçaslan, Ben Lawson, Onat Serin, Berk Argın, Nevzat Nasıroğlu

GAÜ: Batuhan Tüzmen, Salih Tekyıl, Kutay Fidansoy, Kimani Lane, Gordon Glomazic, İbrahim Kansız, Mustafa Çetin, Alpay Şerbetçioğlu, Uraz Şentürk, Sarp Güngör, Arif İleli, Emre Çetinaslan

PERİYOTLAR: 22-23, 39-37, 53-48, 67-61