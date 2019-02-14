LAÜ “Duyusal İşlemleme Bozukluklarında Duyu Bütünlüğü Eğitimi” konulu kurs düzenliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Duyusal İşlemleme Bozukluklarında Duyu Bütünlüğü Eğitimi” konulu kurs düzenlenecek.



Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nden Prof. Dr. Hülya Kayıhan tarafından verilecek kurslar iki aşamada gerçekleştirilecek. Kurslarda; duygusal işlemleme bozuklukları, duygu bütünlüğü problemlerinin hücresel ve davranışsal düzeyde incelenmesi, duyusal işlem bozukluklarında duyu bütünlüğü problemleri, Modülasyon ve Praksis incelemesi, standardize ölçümler, gözlem ve duyu profili anketi ile değerlendirme üzerine teorik ve pratik ders içerikleri yer alacak.



LAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Lefkoşa Kampüsü’nde Duyusal İşlemleme Bozukluklarında Duyu Bütünlüğü Eğitimi-I 23-24 Şubat 2019 ve Duyusal İşlemleme Bozukluklarında Duyu Bütünlüğü Eğitimi-II 16-17 Mart 2019 tarihlerinde 08:30-20:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Kurslara ön kayıt ve detaylı bilgi LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi; 0392 660 20 00-(2554/3556) iletişim numaralarından yapılabilecek.

