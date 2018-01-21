LAÜ dışarda ilk kez: 72-73

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 7’nci hafta mücadelesinde Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda çekişmeli geçen karşılaşmanın sonunda 73-72’lik skorla galip gelen taraf LAÜ oldu. LAÜ bu sonuçla ilk kez dış sahada maç kazanırken 7’nci maçında 4’üncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Altıncı haftada GAÜ’ye yenilen Koop, bu hafta da LAÜ’ye mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmada LAÜ’den Jovante kaydettiği 34 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. LAÜ’den 7 oyuncunun skora yaptığı mücadelede ayrıca Berk 11 sayı, Peter de 10 sayı ile skora katkı yaptı.

Koop’ta ise Derek Williams 26 sayı ile oynarken, Kercem’in 19 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Salih Işık

KOOP: Kercem İnancı (19), Kemal Taşçı (11), Kaspars Kambala (7), Mehmet Koroğlu, Kaan Sütcü (2), Vedat Kayapınar, Andım Eryılmazlar, Enes Bulan, Tyrell Means (7), Derek Williams (26), Berk Akçaba, Tuğberk Aybars

LAÜ: Jovante Douglas (34), Doğukan Nişancı, Mehmet Ali Erenay, Kemal Sanıvar (3), Mustafa Kılıçaslan, Doğukan Demirman (2), Hasan Kasap (5), Peter Olisemeka (10), Aytaç Çavuş, Ben Lawson (8), Onat Serin, Berk Argın (11)

PERİYOTLAR: 12-13, 32-29 (20-16), 52-48 (20-19), 72-73 (20-25)