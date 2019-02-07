LAÜ – DAÜ finali

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Rauf Raif Denktaş Kupası’nda kadınlar finalistleri belli oldu. Finale yükselen ekipler Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.

Kadınlar yarı final maçları RA 25 Spor Salonu’nda oynandı. Günün ilk yarı finalinde LAÜ ile Vakıflar karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0’lık skorla mağlup eden LAÜ ilk finalist oldu.

Bu karşılaşmanın ardından Yakın Doğu Üniversitesi ile DAÜ finale yükselebilmek için mücadele etti. Rakibini 3-0 mağlup eden DAÜ finalde LAÜ’nün rakibi oldu.

Rauf Raif Denktaş Kupası’nda final karşılaşması 18 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Erkeklerde yarı final 13 Şubat’ta

Rauf Raif Denktaş Kupası’nda erkekler yarı final karşılaşmaları 13 Şubat Çarşamba günü oynanacak. RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak yarı finallerde Yeni Erenköy ile Çamlık Spor, YDÜ ile DAÜ karşı karşıya gelecek.