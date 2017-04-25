LAÜ bölge yaşlılarını yeni tesisinde misafir etti

Lefke Avrupa Üniversitesi tarafından Lefke ve bölgesindeki yaşlılara Gemikonağı EUL LOUNGE’de yemek düzenlendi. LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Suziye Zafer ve dernek yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu yemeğe çok sayıda yaşlı katıldı.

Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Suziye Zafer ve yönetim kurulunun yaptığı etkinliklere ufak dahi olsa katkı koyabilmenin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Yükselen, “Üniversite olarak, bölgemizdeki vatandaşlarımızla elimizden geldiğince iç içe yürümeye gayret ediyoruz” dedi. Yükselen, geçen yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğin daha fazla katılım ile devamının gelmesinin ve her yıl belli dönemlerde yaşlılar ile biraraya gelerek, üniversitenin gelişimi ve faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşmanın böylesi organizasyonlar vesilesiyle gerçekleşmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

“Her zaman bizim yanımızda olan LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e dernek ve yaşlılarımız adına teşekkür ederiz” diyerek konuşmasına başlayan Dernek Başkanı Zafer, Yükselen’in bir Lefkeli olarak, bölgede yaptığı çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Rektör Yükselen’in başkanlığında düzenlenen organizasyonlarda, yaşlıları misafir edip ağırladığını belirten Zafer, yaşlıların bu durumdan çok mutlu olduğunu dile getirerek, Yükselen’e derneğin düzenlemiş olduğu birçok etkinliğe katkı sağladıkları için teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi. EUL LOUNGE’in Gemikonağı ve Lefke’yi canlandıracağını ve herkese örnek olması gereken bir mekan olduğunu söyleyen Zafer, konuşmasının sonunda derneğe katkılarından ötürü Yükselen’e teşekkür belgesi takdim etti.

LAÜ’nün düzenlemiş olduğu yemekte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten yaşlılar, memnuniyetlerini şöyle dile getirdiler:

Seher Öztürk: Arkadaşlarımızla hep birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Bunun için Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e çok teşekkür ederiz. Diğer günlerimizin de böyle olmasını diliyoruz.

Cemile Boğaç: LAÜ’nün bizleri düşünerek bu tarz etkinliklerle bizlerle biraraya gelmesinden son derece mutluluk duyuyorum.

Ayla Sabit: Etkinliğe gelmeyi başta istemiyordum, komşumun ısrarı üzerine katıldım. Çok güzel bir gün geçirdim, çok memnun oldum. LAÜ’ye çok teşekkürler.

Zalihe Kutret: Geçen yıl da bu etkinliğe katılmıştım, LAÜ’nün bizi düşünüp bu yıl tekrardan bizim için yemek organize etmesi örnek bir davranış oldu.

Hatice Sabrioğlu: Lefke Avrupa Üniversitesi’ne etkinliği düzenlediği ve bizleri yeni mekanlarında çok güzel ağırladıkları için teşekkür ediyorum.