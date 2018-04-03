LAÜ bırakmadı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar Ligi’nde final serisi ikinci karşılaşması dün akşam Lefke Avrupa Üniversitesi ile Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor arasında LAÜ Spor Salonu’nda oynandı. Seriye 1-0 önde başlayan Çamlık Spor, geçtiğimiz hafta konuk ettiği rakibini mağlup ederek 2-0’lık önemli bir avantaj yakalamıştı. Kazanılmış üç maç esasına göre oynandan final serisi ikinci maçı büyük çekişmeye sahne oldu. LAÜ rakibi karşısında 2-0’lık üstünlük yakalamasına rağmen Çamlık aldığı setlerle karşılaşmayı 2-2’ye getirdi. Ancak LAÜ karşılaşmayı bırakmayarak son seti aldı ve 3-2’lik skorla galip gelerek seriyi 2-1’e taşıdı. Final serisi üçüncü karşılaşması önümüzdeki hafta Salı günü Mağusa’da oynanacak.