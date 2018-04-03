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LAÜ bırakmadı

LAÜ bırakmadı

Voleybol kadınlar final serisi ikinci maçında Çamlık Spor’u 3-2 yenen LAÜ seriyi 2-1’e taşıdı

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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar Ligi’nde final serisi ikinci karşılaşması dün akşam Lefke Avrupa Üniversitesi ile Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor arasında LAÜ Spor Salonu’nda oynandı. Seriye 1-0 önde başlayan Çamlık Spor, geçtiğimiz hafta konuk ettiği rakibini mağlup ederek 2-0’lık önemli bir avantaj yakalamıştı. Kazanılmış üç maç esasına göre oynandan final serisi ikinci maçı büyük çekişmeye sahne oldu. LAÜ rakibi karşısında 2-0’lık üstünlük yakalamasına rağmen Çamlık aldığı setlerle karşılaşmayı 2-2’ye getirdi. Ancak LAÜ karşılaşmayı bırakmayarak son seti aldı ve 3-2’lik skorla galip gelerek seriyi 2-1’e taşıdı. Final serisi üçüncü karşılaşması önümüzdeki hafta Salı günü Mağusa’da oynanacak.

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