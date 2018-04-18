LAÜ bir adım önde: 77-74

UZATMADA KAZANDI… Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi Play-off yarı final ilk maçında Lefke Avrupa Üniversitesi konuk ettiği Koopspor’u uzatma periyodu ile mağlup etti. İki yabancı ile mücadele eden LAÜ normal süresi 70-70 tamamlanan karşılaşmayı uzatma sonunda 77-74 kazanarak seride 1-0 üstünlük yakaladı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi Play-off yarı final ilk maçında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi. Normal sezonu ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan iki ekip arasında oynanan ilk karşılaşmada kazanan uzatma periyodu sonunda oldu. Normal süresi 70-70 biten karşılaşmanın uzatma periyodunda rakibine 77-74 üstünlük kuran LAÜ seride 1-0 öne geçti.

14-16, 24-30,43-45, 70-70 ve 77-74 şeklinde geçen periyotların ardından LAÜ eşleşmenin ilk ayağını galibiyetle tamamladı. İki yabancı ile oynayan LAÜ’de Amerika’dan henüz dönmeyen Jovante forma giymezken takımın en skorer isimleri 22’şer sayı ile oynayan Lawson ve Nemanja oldu. Koopspor’da 25 sayı ile oynayan Derek Williams karşılaşmanın en skorer ismi olarak maçı tamamladı. Kazanılmış üç maç esasına göre oynanan serinin ikinci karşılaşması Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 19.00’da oynanacak.

SALON: LAÜ Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakçı, Nusret Sırdar, Çetin Yardım

LAÜ: Doğukan Nişancı, Vehit Sadun, Kemal Sanıvar (6), Doğukan Demirman (11), Hasan Kasap (7), Salim Kaşer, Hasan L. İçer, Aytaç Uçar, Ben Lawson (22), Onat Serin, Berk Argın (9), Nemanja Manojlovic (22)

KOOP: Kercem İnancı (14), Kaspars Kambala (12), Mehmet Köroğlu, Tayfun Kuyan (4), Kaan Sütçü (4), Vedat Kayapınar, Andım Eryılmazlar (2), Tyrell Means (13), Derek Williams (25), İrfan Tunçalp, Vedat Kaner, Boran Özdeğer

PERİYOTLAR: 14-16, 24-30 (10-14),43-45 (19-15), 70-70 (17-15). Uzatma: 77-74 (17-14)