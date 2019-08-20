LAÜ akademisyeninden özel araştırma

“Araştırma üniversitelerde çalışan, 73 kadın, 52 erkek akademisyenden oluşan toplam 125 çalışma grubuna uygulandı”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.n Anıl Görkem, Eğitim Araştırmaları ve Yayın Birlikleri (ERPA)tarafından Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası kongrede LAÜ’yü temsil etti. Görkem sunumunda “Üniversitelerde çalışan akademik personelin mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi” ele aldı.

Üniversitelerde çalışan akademisyenlerin, mükemmelliyetçilik düzeyleri ile benlik saygısı arasındaki ilişki araştırıldı

Sunum ile ilgili bilgi veren Görkem “Bu araştırmanın ana amacı, üniversitelerde çalışan akademisyenlerin, mükemmelliyetçilik düzeyleri ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte üniversitede çalışan akademisyenlerin mükemmeliyetçilik ve benlik saygılarının cinsiyet, fakülte, çalışma süresi, akademik ünvan ve medeni durumları ile ilgili değişkenler araştırma yöntemlerinden, ilişkisel tarama modeli kullanılılarak analiz edilmiştir”dedi.

Görkem: Araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde çalışan, 73 kadın, 52 erkek akademisyenden oluşan toplam 125 çalışma grubuna uygulandı

“Amaçlı örneklemeden tipik durum örnekleme yöntemine yer verilen araştırmada, 2018-2019 akademik yılda, Kuzey Kıbrıs Türk üniversitelerde çalışan, 73 kadın, 52 erkek akademisyenden oluşan toplam 125 çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir”diyen Görkem, üniversitelerde çalışan akademisyenlerin mükemmeliyetçilik düzeyleri belirlemek amacı ile “APS mükemmeliyetçilik ölçeği”, benlik saygı düzeylerini belirlemek amacı ile de “Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin” kulanıldığını belirtti.

Görkem, bağımsız değişkenleri değerlendirmek amacı ile araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel bilgi formunun” doğrultusunda değişkenlerle ilgili bilgilerin toplandığını belirtti. Görkem , verilerin e-posta aracılığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan en eski beş üniversitenin tam zamanlı çalışan tüm akademisyenlerine gönderildiğini ve gönüllü olarak cevaplandırılan verilerin toplanarak , korelasyon analizi ile araştırmasını sonuçlandırdığını ifade etti.