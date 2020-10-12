LAÜ akademisyeni, okula uyum sürecine yönelik tavsiyeler verdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör, pandemi sonrası açılım sürecinde çocuk ve ergenlerde okula uyum süreci hakkında bilgilendirmeler yaptı.

“Mart ayından beridir ülkemizde yüz-yüze eğitime geçilememişti. Bu da uzun sürede çocuklarımızda kaygı sorunlarına neden olmuştur. Pandemi kendi başına kaygı verici bir durum olsa da uzun süre okula gidememek, çocuklarımızda sosyal izolasyon ve yalnızlık duygusunu ortaya çıkarmıştır ve bu da uzun süreli uyum problemleri ile sonuçlanabilir” diyen Direktör, okula devam ederken elbette covid 19’dan korunmak için fiziksel koşulların ön planda tutululduğunu ve sınıflarda kaç kişinin olacağı, havalandırma sistemi, dönüşümlü mü tam zamanlı mı gibi fiziksel koşulların sağlanması konularının çocuk ve ergenlerde kaygı yaratabileceğini belirtti.

Direktör, “Kurallara uyma davranışını zaten gerçekleştiriyorlar. Düşük risk grubu olmalarına rağmen çevrelerini korumak için birçok fedakarlıkta bulunuyorlar. Evde eğitim sınıftaki gibi olmuyordur. Evde kapalı kalmak, içlerinde önemli bir enerjiyi biriktirdi. Sınıfta maske ile oturup derse dikkatlerini vermede güçlük yaşamları olasıdır” diyerek bu nedenle çocuklara çok daha anlayışlı davranmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Kaygı sorunlarını çözümlemeye yönelik etkinlikler son derece önemli

Okulların açılmasının ülkelerdeki pandemi sürecinin durumu ile ilişkili olduğuna dikkat çeken Direktör, çocukların okulun açık kalıp kalmayacağı konusunda da oldukça endişeli olduklarını ve okula gittiklerinde arkadaşları ile tam bir iletişim kuramayacaklarını ve bununla birlikte bir uyum süreci içerisinde olacaklarını ifade etti. Direktör, çocuk ve ergenlerin okula uyum sürecinde psikolojik sağlıklarını korumak için okul psikolojik danışmanlar tarafından çocuk ve ergenlere psikolojik sağlamlığı artırmaya, kaygı sorunlarını çözümlemeye yönelik etkinlikler yapılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti.