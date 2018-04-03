LAÜ 3. Lig’de doludizgin

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen 3. Lig’de yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi, yenilgisiz lideriliğini devam ettirdi. LAÜ 3. Lig’in 4’üncü etabında oynadığı 8 karşılaşmayı da galibiyetle kapatarak galibiyet sayısını 22’ye yükseltti.

Tüm maçlarını kazandı

LAÜ Ankara Mama Spor Salonu’nda yer alan 4’üncü etap karşılaşmalarında Balıkesir Belediyespor, Trabzon Spor, Margenç Spor ve Atakum Spor’u 3-1, Ispartes GSK, Özel Sporcular, Malatya Büyükşehir Belediyespor ve AKKA Okulları’nı 3-0’lık skorlarla mağlup ederek yenilgisizliğini devam ettirdi.

Ligin yenilgisiz tek takımı

Aşkın Demiray’ın antrenörlüğünde yarışan LAÜ’de Dinç Türeray, Sertaç Savim, Eser Erenler ve Mehmet Deveci sporcu olarak müsabakalarda yer aldı. LAÜ aldığı sonuçlarla oynadığı 22 karşılaşmada 22 galibiyet elde ederek 44 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. LAÜ’nün ardından 39 puanla AKKA Okulları ikinci, 37 puanla Ispartes GSK üçüncü sırada yer alıyor.

Son etap Ankara’da

Ligin son etap karşılaşmaları 20-21 ve 22 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. LAÜ’nün burada alacağı sonuçlar çerçevesinde şampiyonluğunu ilan etmesi bekleniyor. LAÜ’nün aldığı sonuçlar şöyle:

LAÜ – Balıkesir Belediyespor (Balıkesir): 3-1

Ispartes GSK (Isparta) – LAÜ: 0-3

Trabzon Spor (Trabzon) – LAÜ: 1-3

Margenç Spor (Mardin) – LAÜ: 1-3

Özel Sporcular (Ankara) – LAÜ: 0-3

Atakum Belediye Spor (Samsun) – LAÜ: 1-3

Malatya Büyükşehir Belediye Spor (Malatya): 0-3

AKKA Okulları (Manisa) – LAÜ: 0-3