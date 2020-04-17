Latif: "Makinist, Ulukışla'da tamir yaparken rahatsızlandı"

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Türkiye'den kombay tamiri için getirilen 2 kişiden birine yapılan covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bölge halkına seslendi, temasta bulunan ya da bulunduğunu düşünen kişilerin belediyeye ulaşmasını istedi.



Latif, testi pozitif çıkan makinistin Ulukışla'da biçerdöver tamir ederken rahatsızlandığını belirterek, bu kişilerin Akdoğan bölgesi ile de ilişkisi olduğunun söylendiğini, yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti. Öte yandan diğer tamircinin de bugün sabah Paşaköy'de tespit edilip, gerekli testlerin yapılması içın alındığını duyuran Latif,yaklaşan hasat dönemi nedeniyle 80'e yakın kişınin adaya getirilmeye çalışıldığına dair haberler olduğunu da aktardı.

Latif'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Değerli bölge ve belde halkım, birkaç saatten bu yana telefonum durmaksızın çalıyor... 5 martta adaya kombay (biçerdöver) tamiri için karpaza getirilen ve sonra da çiftçilik yapan ve bu işlerle uğraşan diğer yerleşim yerlerinde birçok temasta bulunan.. Son olarak Ulukışla da biçerdöver tamiri ile uğraşırken 2 ustadan biri rahatsızlandı ve yapılan testte pozitif olduğu belirlendi... Bugün sabah diğer tamirci Paşaköy de tesbit edilip gerekli testlerin yapılması için alındı.. Bu kişilerin Akdoğanla da ilişkileri olduğu söyleniyor... Yetkililerle temas halindeyiz. Eğer bu kişilerle temas eden veya ettiğini düşünen varsa lütfen bize ulaşsın... Bir başka konu ise yaklaşan hasat zamanından dolayı 80 kusur kişi dış ülkelerden bu işlemlerle ilgili adamıza getirilmeye çalışıldığı haberleri umarım ki gerçek değildir ve OLAMAZ... #EVDEKALINGUVENDEKALIN"