Bölgede yaşanan covid-19 süreciyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan’ın genel bir Covid-19 taramasından geçmesi ile ilgili talepte bulunduklarını aktardı.

Yarından itibaren bölgede kamusal alanlarda park, bahçe, kahvehane, kulüp, market, banka gibi kamunun ihtiyaçlarının yoğun olarak görüldüğü yerlerde dezenfekteye ağırlık vereceklerini ifade etti.

Latif, açıklamasında şunları belirtti: “Yerel bulaşlarla ilgili, birinci ağızdan yaşanan sıkıntıları aktarmak adına böyle bir video paylaşmayı uygun gördük. Bundan önce yapmış olduğumuz mücadelelerimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, onlara yardımcı olabilmek, sağlıklarına bir zarar gelmemesi adına başlatmış olduğumuz mücadelelerimize aynı şekilde devam ettiğimizi; gerek su yüklemesi, kontör yüklemesi, ilaç tedariki, market ihtiyaçları tedariki gibi önlemleri aynı şekilde devreye soktuğumuzu; mümkün olduğu kadar tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ve tabi ki sağlığı ile ilgili sıkıntı yaşayan, bir yere çıkamayan ve bu ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlarımıza bu hizmetleri Akdoğan Belediyesi olarak vermeye hazır olduğumuzu bu videoda bir kez daha iletmekte fayda var.

Zaten bir kısım vatandaşımıza aynı şekilde devam ediyordu bu yardımlarımız, hizmetlerimiz. Bu süreçte herkesin birbirini korumaktan, kendi önlemini almaktan başka bir çaresi olmadığını bir kez daha yaşayarak görüyoruz. Bundan dolayı herkesin toplu ortamlarda maskesini mutlaka takmasını, ellerini mutlaka devamlı olarak yıkaması gerektiğini, bunun yanında mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerektiğini görüyor, biliyoruz.

Akdoğan Belediyesi Zabıta Birimi’miz dünden itibaren tüm esnafa, marketlere, dükkânlara alınması ve uyulması gereken kurallarla ilgili uyarı yapıp, gerekli önlemleri alma ile ilgili de bir çalışmayı başlatmıştır.

Yarından itibaren kamusal alanlarda park, bahçe, kahvehane, kulüp, market, banka gibi kamunun ihtiyaçları gidermek için yığıldığı alanlarda dezenfekteye ağırlık vermekle ilgili bir açılımımız oldu bu süreçle ilgili.

Buradan eklemekte de fayda görüyorum. Ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren covid-19 sürecinde Akdoğan Belediyesi’nin vermiş ve yapmış olduğu hizmetler genelde bölge halkı ve Kuzey Kıbrıs halkı tarafından görülmüş, izlenmiş ve takdir almıştır. Belediye katkı paylarından kesinti yapılmasına rağmen, belediyemiz hiçbir hizmetine ara vermeden, on parmağı ile bu mücadele içinde, halkın yanında ve sarılarak hizmeti sürdürmeyi sağladığı gibi bundan sonra da Akdoğan’ımız için gereken ne varsa, Akdoğan Belediyesi her şeyi yapmaya hazırdır. Yerel bulaş ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmede Akdoğan’ın genel bir taramadan geçmesi ile ilgili taleplerimizi aktardık. Sürecin bugüne kadar olduğu gibi ve bundan sonra da Akdoğan Belediyesi tarafından takibi konusunda görüşlerimizi aktardık. Merkezi hükümetten gelecek olan bilgiler bize ulaştıktan sonra, tekrar bu videolar ile birebir, bizim ağzımızdan çıkacak şekilde, gerçekleri aktardığımız gibi, buradan tüm kamuoyuna bilgi vereceğimizi, herkesin kendi soğuk kanlılığını, kendi moral motivasyonunu yüksek tutacak bir şekilde hayatına gerekli önlemleri de ekleyerek, devam etmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunup sağlıklı günler geçirmenizi dileriz.”