Lastiği patlayan araç yan yattı
Mağusa Lefkoşa anayolu üzerinde, Pirhan mevkiinde lastiği patlayan araç yan devrildi.
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Mağusa Lefkoşa anayolu üzerinde, Pirhan mevkiinde lastiği patlayan araç yan devrildi. Bu sabah saat 7 sıralarında meydana gelen kazada, RC 686 plakalı aracın sürücüsü 43 yaşındaki Kadir Ilgın, aracının lastiği patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ilgın, orta refüj içerisine sağ yan kısmı üzerine devrilen araçtan yaralanmadan kurtuldu.
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