Las Tesis eylemi Mağusa'da yankılandı
Mağusa’da kadına şiddete karşı ‘Las Tesis’ eylemi yapıldı
Kadın cinayetlerine karşı Şili’de başlayıp hızla dünyaya yayılan ‘Las Tesis’ eylemi Mağusa’da yapıldı.Kadın cinayetlerine karşı Şili’den başlayıp tüm dünyaya yayılan 'Las Tesis' eylemi Avrupa ve Türkiye’nin ardından Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. Mağusa’da saat 3’te başlayan eyleme birçok kişi, kadına şiddete dur demek için katıldı.
“Burcu Okumuş’un öldürüldüğü yerde…”
Eylem Mağusa’da Salamis Yolundaki Yemen Kahvesi önünde, 18 Nisan 2017’de Burcu Okumuş’un eşi Özgür Okumuş tarafından öldürüldüğü yerde yapıldı.
Salamis Yolunda toplanan onlarca kişi, hem Türkçe hem İspanyolca dans ederek kadına şiddeti ve artan kadın cinayetlerini protesto etti.
“Sıra Kıbrıs’ta” çağrısıyla birçok kişinin katıldığı eylemde, polisler güvenlik önlemleri aldı, trafik akışı durduruldu.
Las Tesis şarkı sözleri şu şekilde:
“Patriyarka bir yargıç
Suçlar bizi en başta
Cezası hep şiddet
Evde işte sokakta
Her gün cinayet
Erkeği koruyan adalet
Sebebi fobi, nefret
Suçlusu sensin devlet
Nerede olduğum, güldüğüm, giydiğim değil
Suçlu sensin
Tecavüzcü sensin
Suçlu polisler
Suçlu yargıçlar
Suçlu aranızda
Devlet farkında
Benim bedenim benim kararım hayır diyorsam hayırdır
Suçlu sensin”
Fotoğraflar: Erman Dolmacı