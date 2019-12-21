Kadın cinayetlerine karşı Şili’de başlayıp hızla dünyaya yayılan ‘Las Tesis’ eylemi Mağusa’da yapıldı.Kadın cinayetlerine karşı Şili’den başlayıp tüm dünyaya yayılan 'Las Tesis' eylemi Avrupa ve Türkiye’nin ardından Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. Mağusa’da saat 3’te başlayan eyleme birçok kişi, kadına şiddete dur demek için katıldı.

“Burcu Okumuş’un öldürüldüğü yerde…”

Eylem Mağusa’da Salamis Yolundaki Yemen Kahvesi önünde, 18 Nisan 2017’de Burcu Okumuş’un eşi Özgür Okumuş tarafından öldürüldüğü yerde yapıldı.

Salamis Yolunda toplanan onlarca kişi, hem Türkçe hem İspanyolca dans ederek kadına şiddeti ve artan kadın cinayetlerini protesto etti.

“Sıra Kıbrıs’ta” çağrısıyla birçok kişinin katıldığı eylemde, polisler güvenlik önlemleri aldı, trafik akışı durduruldu.

Las Tesis şarkı sözleri şu şekilde:

“Patriyarka bir yargıç

Suçlar bizi en başta

Cezası hep şiddet

Evde işte sokakta

Her gün cinayet

Erkeği koruyan adalet

Sebebi fobi, nefret

Suçlusu sensin devlet

Nerede olduğum, güldüğüm, giydiğim değil

Suçlu sensin

Tecavüzcü sensin

Suçlu polisler

Suçlu yargıçlar

Suçlu aranızda

Devlet farkında

Benim bedenim benim kararım hayır diyorsam hayırdır

Suçlu sensin”

Fotoğraflar: Erman Dolmacı