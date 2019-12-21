Kadın cinayetlerine karşı Şili’de başlayıp hızla dünyaya yayılan ‘Las Tesis’ eylemi Mağusa’da yapılıyor.Kadın cinayetlerine karşı Şili’den başlayıp tüm dünyaya yayılan 'Las Tesis' eylemi Avrupa ve Türkiye’nin ardından Kıbrıs’ta gerçekleştiriliyor. Mağusa’da saat 3’te başlayan eyleme birçok kişi, kadına şiddete dur demek için katıldı.

“Burcu Okumuş’un öldürüldüğü yerde…”

Eylem Mağusa’da Salamis Yolundaki Yemen Kahvesi önünde, 18 Nisan 2017’de Burcu Okumuş’un eşi Özgür Okumuş tarafından öldürüldüğü yerde yapılıyor.

Salamis Yolunda toplanan onlarca kişi, hem Türkçe hem İspanyolca dans ederek kadına şiddeti ve artan kadın cinayetlerini protesto ediyor.

“Sıra Kıbrıs’ta” çağrısıyla birçok kişinin katıldığı eylemde, polisler güvenlik önlemleri aldı, trafik akışı durduruldu.

Fotoğraflar: Erman Dolmacı