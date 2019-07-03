Larnakalılar İskele'de buluştu

51. Geleneksel İskele Festivali, Larnakalılar Gecesi ile devam etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 11.’si düzenlenen gecede Larnakalılara özgü nohutlu pilav ve Acuva tatlısı dağıtıldı.

Gecede merhum Rezvan Kurşuniler de unutulmadı. Larnaka Türk Belediye Başkanları ve İskele Belediyesi’nin eski başkanlarının da anıldığı gecede, İbrahim Kurşuniler, Mehmet Uluel ve Hasan Uluel konser verdi. Gecenin sunuculuğunu ise Larnakalı olan Hüseyin Kıral yaptı.

İskele Belediyesi ve Larnakalılar Derneği’nin organizasyonunda Larnaka Türk Kadınlar Birliği’nin de desteğiyle gerçekleşen Larnakalılar Gecesi, dün akşam İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer aldı.

SADIKOĞLU: “LARNAKALILAR GECESİ, ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu gecede yaptığı konuşmada, yıllar önce Larnaka’da panayır olarak başlayan, İskele’deyse festivale dönüşen İskele Festivali’nde Larnakalılar Gecesi’nin Larnakalılar açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, gecenin düzenlenmesine katkı koyan herkese şükranlarını sunup, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

SAYDAM: “KAYIP OTOBÜS PARKI VE ANITI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Larnakalılar Derneği Başkanı Serdar Saydam ise konuşmasında, birlik ve beraberliği sağlamak için 2008 yılında kurdukları Larnakalılar Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Larnaka eski milletvekili, rahmetli Dr. Orhan Müderrisoğlu isminin, İskele Sağlık Ocağına verilmesi için bir girişim başlattıklarını söyleyen Saydam, Sağlık Bakanlığı ve hükümetle görüştüklerini, bu günlerde sonuç çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Saydam konuşmasında Kayıp Otobüs Parkı ve Anıtı yapmak için çalışmaların sürdüğünü hatırlattı.



ANI PLAKETLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından 1958 – 69 yılları arasında Larnaka Türk Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Nizam, Dr. Sadi Hilmi ve Faik Genç ile 1975- 2014 yılları arasında İskele Belediye Başkanlığı yapan Haluk Garan, Temel Zeki ve Halil İbrahim Orun’a anı plaketleri takdim edildi.

Nizam, Hilmi, Genç, Garan ve Zeki’nin anı plaketleri hayatta olmadıkları için ailelerine verildi. Halil İbrahim Orun ise geceye katılarak aldığı anı plaketinden ötürü teşekkür etti.

BOZKURT: “VEFA ÇOK ÖNEMLİ BİR DUYGU”

Gecede Larnaka Kazası Köy Muhtarları Osman Civisilli, Rüstem İbrahim, Yusuf Ziya İlerici, Emir Hilmi Öztemiz, Hasan Öncül ve Hüseyin Bozkurt’a da plaket takdim edildi.

Merhum Hüseyin Bozkurt’un oğlu İsmail Bozkurt, tüm muhtarlar adına konuştu. “Vefa çok önemli bir duygu” diyen Bozkurt, vefayı kaybedenlerin çok şey kaybedeceğine dikkat çekti.

BERKEL: “SÜPER LİGDE OLACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUM”

11. Larnakalılar Gecesi’nde sahneye Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü futbolcuları ve yönetimi de davet edildi. Kulüp Başkanı Rifat Berkel, bu yıl talihsizlikler yaşadıklarını ancak önümüzdeki yıl Süper Lig’de olacaklarının sözünü verdi.

“Taraftarın manevi desteğine ihtiyacımız var” diyen Berkel, kulüplerine yapmış olduğu destekten dolayı İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na plaket takdim etti.