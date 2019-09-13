Larnaka’daki malları için Kıbrıslı Türk’e 2 bin 500 Euro tazminat

Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Kıbrıslı Cumhurieti aleyhine, eskiden Larnaka’da ikamet eden Kıbrıslı Türk İsmail Yusuf Ziya ile Mürüvet İsmail Ziya çiftinin mirasçılarına, “ilk aşamada” 2 bin 500 Euro artı mahkeme masraflarının ödenmesi kararı verdi.

Çiftin mirasçılarından birinin Lefkoşa, diğerinin de Mağusalı olduğunu yazan Alithia gazetesi, kararı açıklanan davanın, bahse konu iki Kıbrıslı Türk tarafından, başka bir davayla ilgili temyiz duruşmasının belirlenmesinde yaşanan gecikmeden ötürü, Kıbrıs Yüksek Mahkemesi’nde açıldığını kaydetti.

Gazete, ilk açılan davanın, Larnaka’daki mallarının 1974’ten bu yana Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi tarafından kullanılmasıyla alakalı olarak, güneyde kalan Kıbrıs Türk mallarının vasisi İçişleri Bakanı ve Baş Savcı’dan tazminat talep edilmesiyle alakalı bulunduğunu da belirtti.

Kıbrıslı Türklerin güneydeki mülklerini geri istediklerini kaydeden gazete, Kıbrıslı Türklerin ilk aşamada, davalarının görülmesi konusunda adaletin gecikmesinden ötürü 2 bin 500 Euro artı mahkeme masraflarıyla tazmin edilmelerine karar verildiğini belirtti.

Gazete haberinde mahkeme sürecine ise detaylı şekilde yer verdi.