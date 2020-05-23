Larnaka’da yangın

Larnaka’da Faneromeni bölgesinde akşam üzeri büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarına Kıbrıs Rum İtfaiye Birimine ait 5 araç ile polise ait helikopterin de katıldığı ifade edildi.

Güneydeki haber kaynakları şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınmasında güçlük yaşandığını kaydetti.

Bazı kaynaklar ise yangının Larnaka Tuz gölü çevresinde evlere yakın bölgede çıktığını aktardı.