CYPRUS MAIL ve KATHIMERINI gazetelerinin bildirdiğine göre, Pazartesi akşamı Larnaka havaalanında bir kriz yaşandı ve Larnaka Havaalanı’na Lübnan’dan gelen bir grup turist, Kıbrıs’ın kuzeyine gideceklerini söyleyince geri çevrilerek ülkelerine geri gönderildi.

KATHIMERINI gazetesinin yazdığına göre, bu olaydan önce aynı gün İsrail’den gelen bir grup turistin kuzeyde bazı otellerde kalacakları anlaşılınca, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girişlerine izin verilmedi. Bunun üzerine İsrailli turistler Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçiliği’ni aradılar. İsrail Büyükelçiliği de Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı nezdinde girişim yaparak İsrailli turistlerin kuzeye geçmelerine izin verilmesini sağladı.

Avrupa Birliği üyesi olmayan üçüncü ülkelerden turistlerin Larnaka Havaalanı’na girişinde kendilerine nerede kalacakları soruluyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında bir adres göstermeleri isteniyor.

Larnaka Havaalanı yetkililerinin elinde, 1974 öncesi Kıbrıslı Rumlar’a ait olup da şu anda otel olarak çalıştırılan kuzeydeki otellerin bir de listesi bulunuyor. Üçüncü ülkeden turistler eğer bu listede bulunan otellerde kalacaklarsa, yetkililerin onlara Kıbrıs Cumhuriyeti’ne giriş izni vermeme yetkisi bulunduğu anlaşılıyor.

Geçtiğimiz aylarda benzer bir kriz de Sırbistan’dan gelerek kuzeyde bir festivale katılmak isteyen bir grup çocuğun Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmeyişinde yaşanmıştı.

CYPRUS MAIL gazetesi, bu son olay üzerine İçişleri Bakanlığı’nın üçüncü ülkelerden gelen turistlere kuzeyde kalacaklarsa giriş izni verilmemesini öngören bir tüzüğün 15 günlüğüne dondurulmuş olduğunu yazdı.