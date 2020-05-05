Larnaka'da trajedi

Larnaka’da Klavya’da 23 yaşındaki gencin, av tüfeğinin bakımını yaparken tüfeğin ateş alması sonucu 21 yaşındaki kızkardeşini başından vurduğu bildirildi.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, bugün öğleden sonra saat 17.50’de meydana gelen olayda genç kızın hayatını kaybettiğini ve polisin, her olasılığı değerlendirerek olay yerindeki soruşturmasının devam ettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden genç kadının 2 aylık hamile olduğu ve bugün doğum günü olduğu da öğrenildi.