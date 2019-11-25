Larnaka'da otobüsler kundaklandı

Larnaka’ya bağlı Aradippou’da bu sabah yedi otobüs ve bir minibüs kundaklandı. Olayın sabaha doğru saat 03.10 sıralarında Eleftheria Caddesi’nde Kapnos & Oğulları Taşımacılığa ait otobüs park alanında meydana geldiği bildirildi.

Yangın hemen olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak şirkete ait yedi otobüs ile bir minibüs tamamen yandı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Larnaka’dan polis ve olay yeri inceleme ekipleri soruşturma maksatlı bölgeyi trafiğe kapattı. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Polis bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyecek. Haberde otobüslerin sigortalı olduğu da aktarıldı.

fotoğraf incyprus