POLİTİS gazetesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk mezarlıklarına yeni gömüler yapıldığına işaret eden yazımızı bir adım ileri götürerek, Larnaka Kıbrıslıtürk mezarlığında araştırma yaptı

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanmakta olan günlük POLİTİS gazetesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk mezarlıklarına yeni gömüler yapıldığına ve bunun endişelere neden olduğuna işaret eden önceki günkü yazımızı bir adım ileri götürerek, Larnaka Kıbrıslıtürk mezarlığında araştırma yaptı…

“Larnaka’da Kıbrıslıtürk mezarlığında düzensiz gömüler” başlığıyla ve Marilena Evangelu imzasıyla yayımlanan haberde (Marilena Evangelu’nun haftalık yazıları her Cumartesi gazetemiz YENİDÜZEN’de yayımlanıyor), Kıbrıslırum yetkililerin bu konuda kendilerine verdikleri cevaplara da yer verildi.

Haberde özetle şöyle deniliyor:

*** İşgal altındaki bölgelerde Kıbrıslırum mezarlıklarıyla özgür bölgelerde Kıbrıslıtürk mezarlıklarının korunmasına yönelik herhangi bir politika bulunmadığına ilişkin bir haber, YENİDÜZEN gazetesinde meslektaşımız Sevgül Uludağ tarafından vurgulanmıştı.

*** Uludağ’ın bu yayınının nedeni, bazı Kıbrıslırumlar’ın Girne’deki Kıbrıslırum mezarlığına bazı Ruslar’la Afrikalılar’ın defnedilmesi ve Kıbrıslırumlar’ın akrabalarının mezarları üzerine başka ölü insanların gömülebilme tehlikesi ve endişesiydi…

*** Meslektaşım, bu yazıyı kaleme alırken, ilgili makamları ve ilgili teknik komiteleri de bilgilendirerek, benzer bir pratiğin Larnaka’da Kıbrıslıtürk mezarlığında da geçerli olduğunu belirtti ve Araplar’ın da bu mezarlığa gömüldüklerini, bazı durumlarda Kıbrıslıtürk mezarlarının üstüne de gömüldüklerini kaydetti.

*** Fotoğraflar bunu kanıtlıyor: POLİTİS gazetesinin çektiği fotoğraflar, Sevgül Uludağ’ın öyküsünü doğruluyor… Çünkü Larnaka’daki Kıbrıslıtürk mezarlığında düzinelerce modern mezar vardır ve üzerlerinde de Arapça yazılar bulunmaktadır. Bunların 1974’ten sonra oraya konuşlandırılmış olduğu da çok açıktır.

*** Fotoğraflardan birinde mezarın eski olduğu ancak üstündeki yapılanmanın yeni olduğu görülebiliyor. Bu yeni gömünün eski bir mezar üzerine yapılmamış olduğunu tam olarak söyleyemiyoruz…

*** Yasadışı gömüler: POLİTİS gazetesi Kıbrıslıtürk Malları Vasisi ile İçişleri Bakanlığı’yla bu konuda temasa geçmiş bulunuyor. Bize verilen bilgilerde, Kıbrıslıtürk Mallar Vasiliği Hizmetleri’ne hiçbir zaman özellikle de bu mezarlığa gömü yapmak için herhangi birisinin herhangi bir izin istemediği ve kendilerinin de böyle bir izin vermediği belirtildi. Kıbrıslıtürk Malları Vasiliği Hizmetleri’nin bu konuda gerekli araştırmayı yapacakları da kaydedildi.

*** Bu konuda temasa geçtiğimiz Larnaka Belediye Başkanı Andreas Vira da bu konudan habersiz olduğunu belirterek, Kıbrıslıtürk mezarlığında Larnaka Belediyesi’nin herhangi bir yetkisi olmadığını söyledi. Gerçekten de Larnaka Belediyesi, burası kendilerinin denetiminde olmadığı halde, düzenli olarak gidip burayı temizliyor.

*** Biz de bu konuda Kültürel Miras Teknik Komitesi Başkanı Takis Hacıdimitriu’yu bilgilendirdik ve kendisi bize bu konuyu gelecek toplantıda gündeme getireceğini belirtti…

*** Peki Hristiyan olmayanlar nereye gömülüyor? Her iki toplumda da açıkça ortaya çıkan soru şudur: özgür bölgelerde Hristiyan olmayanlar, işgal altındaki bölgelerde de Müslüman olmayanlar nereye gömülüyor? Kıbrıs Cumhuriyeti denetimindeki bölgelerde Mezarlıklar Yasası’na göre, yerel yönetimler, kendi toplumlarında yaşayanlar için gömü yeri göstermek durumundadır. Ancak diğer dinlerden burada yaşayan insanlar için İçişleri Bakanlığı’na başvurarak mezarlık için yer talep etmeleri gerekiyor yerel yönetimlerin…

*** Sevgül Uludağ da yazısında aynı sorunu gündeme getiriyor ve işgal altındaki bölgelerde yeni Hristiyan mezarlıkları, özgür bölgelerde de Müslüman mezarlıkları için yer ayrılması gerektiğini belirtiyor.

*** Ancak Sevgül Uludağ’ın yazdığına göre, Kıbrıslıtürk mezarlıklarına yeni gömülerin, özellikle Arapların gömülmesi yeni bir şey değildir. Kendisi Leymosun’daki Kıbrıslıtürk mezarlığına bazı “kayıplar”la ilgili gömü yeri aramaya gittiği zaman Arapça yazılı bu mezar taşlarını görmüştü. Leymosun’daki Kıbrıslıtürk mezarlığı o dönem İçişleri Bakanı olan Andreas Hristu’nun girişimleriyle çözüme kavuşturulmuştu. O dönem İletişim Bakanı olan Eratos K. Markulli’nin etkili girişimleri sonucu ise Poli’de bulunan Kıbrıslıtürk mezarlığı koruma altına alınabilmişti.

(POLİTİS – Marilena Evangelu – 1.11.2018 – Türkçesi: Sevgül Uludağ)

Konu Barış İçin Dini Liderler Grubu gündemine getirildi…

Önceki günkü yayınımızın Barış İçin Dini Liderler Grubu’nun gündemine getirilmiş olduğunu ve bu konuda önümüzdeki günlerde dini liderlerin bir girişim yapabileceğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda grubun yöneticisi olan İsveç Büyükelçiliği’nden Salpi Eskiciyan’a ayrıntılı bir mektup yazmış ve her iki taraftaki mezarlıklardan fotoğraflar da göndermiştik.