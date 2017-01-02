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Larnaka’da kaza yaptı

Larnaka’da kaza yaptı

İnşaat Mühendisi emekli bürokrat ENGİN ÖMER KUNT Larnaka'da trafik kazası geçirdi. Larnaka Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Kunt, yoğun bakımda…

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İnşaat Mühendisi, Emekli Bürokrat Engin Ömer Kunt, ailesi ile birlikte Larnaka’da trafik kazası geçirdi. Trafik ışıklarında aracı ile dururken bir başka aracın çarpmasıyla meydana geldiğini belirtilen kaza sonucu Kunt ağır yaralandı, Larnaka Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eşinin durumunun iyi olduğu, Engin Öner Kunt’un ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

Kunt, 31 Aralık’ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile trafikte dikkatli olma konusunda uyarmıştı:

" ARAÇ KULLANIRKEN BU AKŞAM VE HERZAMAN "
* TELEFON İLE KONUŞMAYALIM , MESAJLAŞMAYALIM. HATTA İNTERNET BAĞLANTISINI BİLE KAPATALIM
* ALKOL ALMIŞSAK, YORGUN VE UYKUSUZ İSEK ARAÇ KULLANMAYALIM
- TÜM BUNLARI YAPANLARA DA ENGEL OLALIM.
İYİ SENELERE

 

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