Larnaka'da iş yerlerini su bastı
Larnaka’da dün aşırı yağışlar nedeniyle büyük problemler yaşandığı bildirildi.
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Larnaka’da dün aşırı yağışlar nedeniyle büyük problemler yaşandığı bildirildi.
Alithia gazetesi, gece boyu yağan yağmur nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastığını, bazı çiftliklerin zarar gördüğünü, bir arabanın Hirokitia-Psematismeno köyleri arasındaki yolda aniden açılan 3 metrelik çukura düştüğünü ve Kiti-Zigi köyleri arasındaki yolun sular altında kalarak kapandığını yazdı.
Haberde, İtfaiye, Sivil Savunma ve Felaketle Mücadele Özel Birimi’nin (EMAK) gece boyunca yaşanan sıkıntılara müdahale ettiği belirtildi.
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