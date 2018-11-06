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Larnaka’da cinayet

Larnaka’da cinayet

Larnaka’da bugün akşamüzeri, 13 yaşındaki bir çocuk, 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

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Larnaka’da bugün akşamüzeri, 13 yaşındaki bir çocuk, 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Kıbrıs’ın güneyindeki haber kaynakları, olayın Larnaka’ya bağlı Ay. Yoanni (Ayanni) Mahallesi’nde saat 17.00 sularında meydana geldiğini duyurdu. Cinayetin neden işlendiğiyle ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtiliyor.

Fotoğraf: ARŞİV

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