Larnaka'da bağlı ve yanmış ceset bulundu

Larnaka’da dün saat 18.00 sıralarında rulo balya altında yanmış erkek cesedi bulundu.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre, ceset Larnaka’ya bağlı Kivisili köyünde bir tarlada çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekipleri tarafından bulundu. Cesedin bağlı olduğunu bildirildi.

Yangının Zigi Kivisili yolunu kullanan sürücüler tarafından görülüp itfaiyeye bildirildiği belirtilen haberde, cesedin bulunmasıyla polisin de kısa sürede olay yerine gittiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Larnaka polisi ölümün cinayet olmadığını bildirdi.

Kathimerini Kıbrıs’a göre ise cesedin yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu, kimliğinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağını aktarıldı.