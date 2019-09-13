Larnaka ve Limasol’a ‘cruise’ ilgisi büyüyor

Kıbrıslı Rum turizm müsteşarı Savvas Perdios, 2018 yılında 30 seyahat (cruise) gemisinin Kıbrıs’a geldiğini; 2019 yılında bu rakamın 60’a ulaştığını belirtti.



2020 yıl için yaklaşık 100 seyahat gemisinin adaya geleceğiz hesaplanıyor, 2021 yıl için satışların iyi oranda olduğu açıklandı.





Kıbrıs’ın güneyinde turizm için gelecek yıl “olağanüstü artış” bekleniyor. Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, gelecek yıllarda Kıbrıs’ta cruise gemi seyahatleri ve seyir turizminin artmasının beklendiğini ifade etti. Müsteşar, Almanya’nın Hamburg kentinde yer alan “Seatrade Europe” fuarında temaslarda bulunuyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Perdios, fuar çerçevesinde yaptığı temasları sırasında Kıbrıs’ın turizm ürünü ve rekabet avantajlarını sunduğunu ve gelecek yıllarda bölgedeki jeopolitik ortamın iyi olması durumunda Kıbrıs’ta seyir turizminin artacağı görüşünü ifade etti.

Son yıllarda jeopolitik gelişmeler nedeniyle Doğu Akdeniz için ilginin arttığını ifade eden Perdios, İsrail ve Türkiye’de yaşanan istikrardan dolayı bölgede gemi seyahatlerinin geliştirilmesine yol açacağını söyledi.

Savvas Perdios, 2018 yılında 30 seyahat gemisinin Kıbrıs’a geldiğini; 2019 yılında ise bu rakamın 60’a ulaştığını ve 2020 yıl için yaklaşık 100 seyahat gemisinin adaya geleceğini ifade etti, 2021 yıl için satışların iyi bir oranda bulunduğunu belirtti.



Turizm Müsteşarı, Kıbrıs için ilgi gösteren şirketlerin; Royal Caribbean, MSC, Costa, Silversea, Norwegian, Tui, Αida, Holland America ve Carnival şirketleri olduğunu, bu ünlü şirketlerin son yıllarda Kıbrıs’ı sevdiklerini anlattı.



Seyir turizmi alanında Kıbrıs’ın başka bir ülke ile işbirliğinde bulunup bulunmayacağı yönündeki bir soruya Perdios, Kıbrıs ve İsrail arasında işbirliği sağlanması için çalışmalar yapıldığı yanıtını verdi.



Perdios, bu bağlamda gelecek haftalarda İsrail’den bir heyetin Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini ve seyir turizminde işbirliğine gidilmesi konusunun ele alınacağını söyledi.

