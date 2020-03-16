Larnaka ve Baf Havaalanları’nda gerginlik

Manchester'dan Baf Havaalanı’na inen Easyjet uçağındaki yaklaşık 30 öğrencinin sağlık belgelerinin olmadığı öğrenildi. Polisler öğrencilerin ülkeye giriş yapması izin vermedi, ebeveynler bu durumu protesto etti.



Londra’dan Larnaka’ya gelen bir uçakta da aynı sorun yaşanıyor.



Kıbrıslı Rum avukatlardan bazıları bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yolcular ayakta durarak uçağın kalkmasını engellemeye çalışıyor.

Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karoussos'in de 20.50'de Larnaka Havaalanı'na giderek öğrenci yakınları ile görüştüğü öğrenildi.



Kıbrıs Cumhuriyeti önceki gün coronavirüs önlemleri kapsamında, Kıbrıslı yurttaşlar dahil sağlık sertifikası olmayanların adaya giremeyeceğini açıklamış, sağlık sertifikası olanların ise özel bir merkezde, 14 gün gözetime alınacağını duyurmuştu.