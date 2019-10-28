Larnaka Havaalanı'nda 17 kilo uyuşturucu

Kıbrıs'a Larnaka Havaalanı üzerinden gelen 35 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda dün 17 kilo 715 gram hintkeneviri ele geçirildiği haber verildi.

Yapılan kontrollerin ardından tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen şahsın dün Larnaka Havaalanı’nda polis tarafından tutuklandığını bildiren haber kaynakları, bahse konu kişinin bugün mahkemeye sevk edildiğini ve sekiz gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.