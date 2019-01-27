Lapta’dan Gökhan Emreciksin bombası 

Halit DAĞ



BTM 1.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Lapta Türkiye’nin kariyerli futbolcularından Gökhan Emreciksin'i kadrosuna katıyor.

Kariyerinde Fenerbahce, Ankaragücü, Konyaspor ve Kayserispor gibi ekiplerde forma giyen ve geçen yıl ülkemiz takımlarından Doğancı forması giyen Emreciksin Lapta'ya transfer oluyor. Elde edilen bilgiye göre futbolcunun bugün ülkemize gelerek hafta başında takım ile çalışmalara katılacağı öğrenildi.

Gökhan Emreciksin geçen sezon ligin 2. devresinde Doğancı forması ile 13 maçta 9 gol kaydetmişti.