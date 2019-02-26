Lapta’da yangın

Lapta'da saat 17:30 sıralarında, Muammer Karaağaç Sokak üzerinde bulunan Mustafa Can Okutan'ın kalmakta olduğu ikametgahta, zipro kabin sobanın çekyat koltuğa temas etmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ikametgahın içerisinde bulunan iki adet çekyat, mutfak dolapları ve altı metrekarelik çatı yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraflar: Burhan GÜRKAN