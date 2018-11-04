Lapta’da uyuşturucu: 6 tutuklu
Lapta’da tasarrufunda uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilen toplam altı kişi tutuklandı.
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Lapta’da tasarrufunda 19 gram kokain ve 1 gram tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilen toplam altı kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre dün gece saat 22.00’de Lapta’da A.B (E-27), N.B (E-33), O.Ş. (E-35), G.B (E-39), A.K. (E-38) ve F.T.’nin (E-30) tasarrufunda bulunan maddeler emare alındı ve tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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