Lapta'da korkutan yangın

Lapta'da çıkan yangın korkuttu.

Bugün saat 15.30 sıralarında mezarlık yolunun kuzey kısmındaki arazide çıkan yangın sonucu yaklaşık beş dönümlük arazi içerisindeki şinyalık alan, kuru otlar ve 6 zeytin ağacı yanarak zarar gördü. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangına polis itfaiye, orman dairesi, Lapta belediyesi ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.