Lapta'da korkutan yangın
Bugün saat 15.30 sıralarında mezarlık yolunun kuzey kısmındaki arazide çıkan yangın sonucu yaklaşık beş dönümlük arazi içerisindeki şinyalık alan, kuru otlar ve 6 zeytin ağacı yanarak zarar gördü
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Lapta'da çıkan yangın korkuttu.
Bugün saat 15.30 sıralarında mezarlık yolunun kuzey kısmındaki arazide çıkan yangın sonucu yaklaşık beş dönümlük arazi içerisindeki şinyalık alan, kuru otlar ve 6 zeytin ağacı yanarak zarar gördü. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangına polis itfaiye, orman dairesi, Lapta belediyesi ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.
Yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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