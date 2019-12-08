Lapta'da cinsel istismar suçlaması
Lapta'da 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismar sucundan tutuklanan A.B. bu sabah Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
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Devrim DEMİR
Lapta'da 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismar sucundan tutuklanan A.B. bu sabah Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Baldızının kız çocuğuna cinsel istismar sucundan tutuklanan A.B suçlamaları ret etti.
Mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Ayrıntılar yarın YENİDÜZEN’de
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Etiketler : cinsel istismar, çocuk, mahkeme
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