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Lapta'da cinsel istismar suçlaması

Lapta'da cinsel istismar suçlaması

Lapta'da 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismar sucundan tutuklanan A.B. bu sabah Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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Devrim DEMİR

Lapta'da 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismar sucundan tutuklanan A.B. bu sabah Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Baldızının kız çocuğuna cinsel istismar sucundan tutuklanan A.B suçlamaları ret etti.

Mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Ayrıntılar yarın YENİDÜZEN’de

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